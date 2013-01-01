В Москве завершают подготовку к строительству выставочного комплекса «ВДНХ Экспо»
Город инвестирует в проект около 5 млрд рублей, а компания «Ташир» - не менее 22 млрд рублей.
В концу лета 2019 года будет готов проект и начнутся строительные работы, которые планируется завершить до конца 2021 года.
По словам генерального директора ГУП «Московский центр внедрения достижений науки и техники «Москва» Андрея Березина, управляющим партнером на первые 15 лет совместной работы будет выступать ГУП «Москва», а в части административных площадей управлять будет инвестор. Речь идет о договор простого товарищества на 15 лет совместной эксплуатации комплекса после завершения строительства. Согласно контракту идет разделение в долях - у города в лице ГУП не менее 27% и не более 63% у инвестора. По истечении 15 лет, исходя из долей, за городом остаются «Монреаль», павильон №75, инвестору переходит новый павильон №2. Причем отреставрированный «Монреаль» будет приспособлен под конгрессную деятельность. Уже сегодня власти работают над задачей наполнения нового выставочного комплекса интересным для города современным контентом.
Москва, Центральный федеральный округ
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