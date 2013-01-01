В Москве завершают подготовку к строительству выставочного комплекса «ВДНХ Экспо»



Город инвестирует в проект около 5 млрд рублей, а компания «Ташир» - не менее 22 млрд рублей.

Общая площадь комплекса «ВДНХ Экспо» составит 324 тыс. кв. етров, в том числе будет построен подземный паркинг на две тысячи машиномест. В рамках проекта будут реставрированы существующие павильоны №75 и «Монреаль», а объем нового строительства составит порядка 200 тыс. кв. метров.

В концу лета 2019 года будет готов проект и начнутся строительные работы, которые планируется завершить до конца 2021 года.

По словам генерального директора ГУП «Московский центр внедрения достижений науки и техники «Москва» Андрея Березина, управляющим партнером на первые 15 лет совместной работы будет выступать ГУП «Москва», а в части административных площадей управлять будет инвестор. Речь идет о договор простого товарищества на 15 лет совместной эксплуатации комплекса после завершения строительства. Согласно контракту идет разделение в долях - у города в лице ГУП не менее 27% и не более 63% у инвестора. По истечении 15 лет, исходя из долей, за городом остаются «Монреаль», павильон №75, инвестору переходит новый павильон №2. Причем отреставрированный «Монреаль» будет приспособлен под конгрессную деятельность. Уже сегодня власти работают над задачей наполнения нового выставочного комплекса интересным для города современным контентом.

Москва, Центральный федеральный округ