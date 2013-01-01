В Москве заработала полностью обновленная канатная дорога на Воробьевых горах
Новый фуникулер для туристов и спортсменов построен за один год на месте старого подъемника, который демонтировали летом 2016 года.
Новый подъемник, который построен и управляется компанией «Московские канатные дороги», вдвое длиннее – его протяженность увеличилась до 720 метров. Между станциями "Воробьевы горы" и "Лужники" появилась остановка "Новая Лига", которой в основном будут пользоваться лыжники и сноубордисты - для них на склонах сегодня возводят новые трассы и трамплины взамен обветшавших.
Новая канатная дорога, которая находится в километре от станции метро "Воробьевы горы", рассчитана на перевозку 1,6 тысячи пассажиров в час. Она может работать круглый год в любую погоду, поскольку пассажиров перевозят в 35 восьмиместных закрытых кабинках, спроектированных компанией Porsche Design Studio и оборудованых медиаэкранами, светодиодной подсветкой, зацепами для велосипедов, лыж и сноубордов. Для спортсменов дополнительно сделали 10 открытых кресельных кабинок на четыре места каждая.
Туристы смогут воспользоваться аудиогидом на четырех языках и полюбоваться самыми красивыми видами на Москву, увидеть с высоты обновленный спорткомплекс, метромост, высотку МГУ, Российскую академию наук. Маршрут начинается над заказником "Воробьевы горы" и заканчивается "полетом" над Москвой-рекой на высоте 60 метров. По распоряжению мэра столицы до 24 декабря этого года проезд по канатной дороге будет бесплатным.
Автоматика канатной дороги выдерживает строгий интервал движения между кабинами, а за тем, чтобы их двери были плотно закрыты, следят специальные датчики и при малейшем нарушении подают диспетчеру я сигнал о неисправности.
Металлические опоры дороги: внутри буквально нашпигованы различными механизмами для правильной работы тросов и системы торможения. В случае нештатной ситуации "умная" запасная система обеспечит мягкий спуск кабин на землю.
К открытию дороги специалисты провели противооползневые мероприятия на холмах, укрепили деревянные настилы и ступени. Создано новое ландшафтное освещение - на трехкилометровом участке Воробьевской набережной установлено более 9 тыс. светодиодных лампочек.
Москва, Центральный федеральный округ
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