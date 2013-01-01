В Москве заработала полностью обновленная канатная дорога на Воробьевых горах



Новый фуникулер для туристов и спортсменов построен за один год на месте старого подъемника, который демонтировали летом 2016 года.

Первый кресельный подъемник на Воробьевых горах открыли в 1953 году для транспортировки горнолыжников к четырем трамплинам и смотровой площадке. На слаломном склоне тогда размещалась база «Русская горнолыжная школа «Столица», где тренировались спортсмены школы олимпийского резерва и сборной России. В 1990-х годов вся эта инфраструктура пришла в полную негодность и была выведена из эксплуатации.

Новый подъемник, который построен и управляется компанией «Московские канатные дороги», вдвое длиннее – его протяженность увеличилась до 720 метров. Между станциями "Воробьевы горы" и "Лужники" появилась остановка "Новая Лига", которой в основном будут пользоваться лыжники и сноубордисты - для них на склонах сегодня возводят новые трассы и трамплины взамен обветшавших.

Новая канатная дорога, которая находится в километре от станции метро "Воробьевы горы", рассчитана на перевозку 1,6 тысячи пассажиров в час. Она может работать круглый год в любую погоду, поскольку пассажиров перевозят в 35 восьмиместных закрытых кабинках, спроектированных компанией Porsche Design Studio и оборудованых медиаэкранами, светодиодной подсветкой, зацепами для велосипедов, лыж и сноубордов. Для спортсменов дополнительно сделали 10 открытых кресельных кабинок на четыре места каждая.

Туристы смогут воспользоваться аудиогидом на четырех языках и полюбоваться самыми красивыми видами на Москву, увидеть с высоты обновленный спорткомплекс, метромост, высотку МГУ, Российскую академию наук. Маршрут начинается над заказником "Воробьевы горы" и заканчивается "полетом" над Москвой-рекой на высоте 60 метров. По распоряжению мэра столицы до 24 декабря этого года проезд по канатной дороге будет бесплатным.

Автоматика канатной дороги выдерживает строгий интервал движения между кабинами, а за тем, чтобы их двери были плотно закрыты, следят специальные датчики и при малейшем нарушении подают диспетчеру я сигнал о неисправности.

Металлические опоры дороги: внутри буквально нашпигованы различными механизмами для правильной работы тросов и системы торможения. В случае нештатной ситуации "умная" запасная система обеспечит мягкий спуск кабин на землю.

К открытию дороги специалисты провели противооползневые мероприятия на холмах, укрепили деревянные настилы и ступени. Создано новое ландшафтное освещение - на трехкилометровом участке Воробьевской набережной установлено более 9 тыс. светодиодных лампочек.

Москва, Центральный федеральный округ