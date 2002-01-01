В Москве запустили в серийное производство полную линейку самых тихих в мире гидромолотов



В Москве единственный производитель гидромолотов в России компания «Технопарк „Импульс“» развернула серийное производство полной модельной линейки гидромолотов нового поколения «Импульс Эволюция», которые имеют лучший в мире показатель бесшумности и уровня вибрации.

Новые гидромолоты отличаются простотой обслуживания. Количество составных элементов в их конструкции сведено к минимуму, что значительно сокращает поломки и выход оборудования из строя.

Система автоматической смазки позволяет работать гидромолотом без остановок для заправки смазкой, что исключает простои на обслуживание и увеличивает общее время работы оборудования.

Конструктивные новшества позволили снизить уровень шума работающего оборудования почти на 20% по сравнению с самыми тихими импортными аналогами, а вибрация при работе почти не ощущается в кабине машиниста.

Теперь операторы не нуждаются в дополнительной защите органов слуха от шума, а на участках, где проводятся работы с участием гидромолотов, обеспечен очень низкий уровень рабочего шума.

Москва, Центральный федеральный округ