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В Москве в Доме Союзов прошло торжество в честь 95-летия народного поэта Дагестана Расула Гамзатова

Окт 8
Москва Центральный федеральный округ
В Москве в Доме Союзов прошло торжество в честь 95-летия народного поэта Дагестана Расула Гамзатова

В самом центре Москвы в Колонном зале Дома Союзов состоялось торжественное мероприятие, посвященное 95-летию народного поэта Дагестана Расула Гамзатова и 50-летию его песни «Журавли»
В торжествах приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов, представители федеральных и республиканских органов исполнительной власти, видные деятели культуры и искусства, дагестанцы, проживающие в Москве и Московской области, другие почитатели творчества поэта. На вечере присутствовали дочери и близкие родственники Расула Гамзатова.

Ведущие вечера народная артистка РСФСР Анна Шатилова и народный артист Дагестана Алексей Тимохин огласили приветствие Главы Республики Дагестан Владимира Васильева к присутствующим.

Вечер открылся песней «Журавли» в исполнении заслуженного артиста Республики Дагестан, победителя телевизионного вокального конкурса «Голос» Селима Алахярова, которую зал слушал стоя.

На протяжении всего вечера звучали песни известных композиторов, написанные на стихи выдающегося поэта. Зрители восторженно приняли выступления народного артиста Азербайджана Полада Бюль-бюль Оглы и народного артиста России Заура Тутова. Как и всегда неизгладимые впечатления оставили номера Государственного академического заслуженного ансамбля Дагестана «Лезгинка». Тепло были встречены выступления заслуженного артиста России Тагира Курачева, народных артистов Республики Дагестан Абдулы Магомедмирзаева, Ларисы Гаджиевой, Рукият Гамзатовой, Зайнаб Махаевой, Зульфии Ильясовой, Марио Али Дюранд Сутуева, солистки государственного ансамбля «Дагестан» Наиры Рахмановой, участников первого сезона проекта «Голос» братьев Александра и Никиты Поздняковых, солиста ансамбля песни и пляски ВДВ России Максима Пейчева.

В фойе Колонного зала была организована фотовыставка, посвященная жизни и творчеству поэта.

Вечер памяти был организован Торговым представительством Дагестана в ЦФО при поддержке Постоянного представительства Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации



 
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