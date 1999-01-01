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В Москве ученые создали первую в мире биогибридную систему для ранней диагностики рака легких

Окт 25
Москва Центральный федеральный округ
В Москве ученые создали первую в мире биогибридную систему для ранней диагностики рака легких

Вскоре в Новгородской области пройдет апробация технологии, позволяющей обнаруживать рак легких и туберкулез на ранней стадии заболевания, которую разработали в Фонде перспективных исследований(ФПИ).
До этого эксперименты по выявлению туберкулеза с помощью нового прибора были проведены московскими учеными совместно с Ростовским онкологическим центром.

«У нас биогибридная система, где в качестве детектора используется крыса. В нее специальным образом вживляются электроды, создается математический аппарат, позволяющий расшифровывать биоритмы, которые образуются в результате воздействия на рецепторы крысы маркеров онкологических заболеваний в выдыхаемом человеком воздухе. Человек просто дышит, а система примерно за пять минут определяет, есть подозрение на рак или нет. После расшифровки биоритмов мозга крысы система выдает соответствующий сигнал. Вероятность обнаружения рака легких второй и третьей степени такими диагностическими методами превышает 90 процентов», – пояснил заместитель генерального директора ФПИ, руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Александр Панфилов.

В ФПИ отмечают, что подобные разработки ведутся во всем мире, но действующая модель пока появилась только в России. До сих пор в подобных экспериментах использовали специально обученных собак, которые обнюхивали пациентов. Российские ученые стали использовать крыс, чтобы автоматизировать систему и увеличить объем выполняемых ею работ.

Диагностической системе предстоит пройти сложную сертификацию медицинского оборудования. Ее планируется широко использовать при проведении диспансеризации населения. Разработчики рассчитывают, что новые, менее трудоемкие и более быстрые методы диагностики будут стимулировать граждан чаще проходить обследования, а врачам – выявлять рак на самых ранних стадиях и успешно его лечить.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. Для реализации более чем 50 проектов, над которыми сегодня работает фонд, создано свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях страны.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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