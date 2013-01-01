В Москве ученые создали первый полностью отечественный тепловизор с системой охлаждения



В Москве сотрудники Центрального научно-исследовательского института «ЦИКЛОН» (холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) разработали первую аппаратуру на отечественной элементной базе, предназначенную для решения задач, где требуются большая дальность обнаружения, высокое разрешение и максимальная детализация кадра. На данный момент готов серийный образец новой техники.

Новое оборудование представляет собой высокочувствительную тепловизионную камеру, которая состоит из фотоприемного устройства (ФПУ) и инфракрасного объектива на основе дифракционной ИК-оптики.

Для охлаждения корпуса фотоприемного устройства используется микрокриогенная система, позволяющая уменьшить собственное излучение детектора и повысить разрешающую способность прибора. В тепловизоре применяется матрица форматом 640 на 512 чувствительных элементов.

Детектор тепловизора обладает высокой пороговой чувствительностью благодаря применению структур на квантовых ямах. Аппаратура уверенно распознает объекты на расстоянии не менее 3500 метров даже в широком поле зрения. Ранее в тепловизорах с охлаждением российского производства использовались зарубежные детекторы.

Тепловизоры с охлаждением обеспечивают более высокую точность по сравнению с неохлаждаемыми устройствами и используются для научных исследований, контроля технологических процессов, а также в обзорных и обзорно-прицельных комплексах военной техники, в бортовых системах летательных аппаратов, в составе охранных систем.

Москва, Центральный федеральный округ