В Москве тестируют российское мобильное приложение –переводчик устной речи в письменную



Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» - компания Nextouch LAB - разработала не имеющее аналогов в России приложение Everytale, предназначенное для учащихся средних и высших учебных заведений.

Сервис уже начали тестировать в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и в Колледже многоуровневого профессионального образования РАНХиГС. Эксперимент продлится до мая 2019 года, после чего к бесплатному сервису смогут подключиться учебные заведения по всей стране.

Приложение автоматически переводит устную речь преподавателя в текст и отображает на экране телефона или компьютера. Перевод занимает не более секунды, а архив записей находится в облачном хранилище учебного заведения, чтобы пользователи всегда могли найти и повторить пройденный материал. Интерфейс приложения представлен на русском и английском языках, в нем предусмотрена функция перевода текста на любой иностранный язык,

Для регистрации в Everytale нужно указать свой статус — администратор (сотрудник образовательного учреждения) или пользователь (учащийся). Администратор создает страничку школы или вуза, указывая количество классов или групп, которые подключатся к системе, заполняя информацию о факультетах, кафедрах и преподавателях. Затем каждый учитель создает свой личный кабинет в сервисе, где записывает занятия выкладывает дополнительные материалы по теме. Во время занятия отсутствующие в аудитории школьники и студенты могут задать вопрос преподавателю в чате.

Мобильное приложение позволяет учащимся на экране смартфона увидеть полный конспект урока или лекции. Приложение уже доступно для Android, скоро появится для iOS.

Москва, Центральный федеральный округ