В Москве создана четвертая тест-система для диагностики коронавируса, лидирующая по скорости проверк



В России до конца текущей недели должна быть зарегистрирована еще одна разработанная тест-система для диагностики коронавируса. Сейчас в РФ зарегистрировано три тест-системы, две из них созданы научным центром «Вектор» (Новосибирск), еще одна относится к Минздраву (Москва). Проверка на выявление коронавируса в России будет бесплатной.

Готовящаяся к регистрации совместная разработка российских и японских ученых основана на методе изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp. Этот вид диагностики не уступает в точности применяемой сейчас технологии полимеразно-цепной реакции (ПЦР), но значительно превосходит ее по скорости проверки, а также не требует наличия стационарной лаборатории.

Сейчас в России создаётся 100 тысяч наборов проверки для выявления COVID-19 в сутки. Уже заготовлено 710 тысяч, в регионы поставлено 427 тысяч, еще 282 тысячи будут направлены сегодня.

К выполнению тестов будут допущены лаборатории, в которых производится диагностика инфекций 3-4 групп патогенности. Они открыты во всех регионах РФ, вне зависимости от того, есть на их территориях заражённые или нет. Все лаборатории имеют соответствующий запас наборов проверки коронавируса COVID-19.

Москва, Центральный федеральный округ