В Москве с опережением на год запустили движение по разворотной эстакаде с Волоколамского шоссе



По новой эстакаде автомобилисты смогут с шоссе сразу повернуть на улицу Академика Курчатова, что серьезно облегчит движение и жизнь всем, кто направляется в Щукино, в районы Покровское-Стрешнево и Сокол

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, строители проделали достаточно сложные работы, связанные с улично-дорожной сетью и разворотной эстакадой при реконструкции Волоколамского шоссе, а впереди у них - реконструкция участка развязки на МКАДе и прилегающих улиц.

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в текущем году в столице ликвидируют свыше 50 узких участков дорог, что позволит перераспределять трафик в утренние и вечерние часы пик, а также увеличить пропускную способность магистралей от 10 до 50 процентов.

Москва, Центральный федеральный округ