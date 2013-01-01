В Москве разработали первый российский электрооптический модулятор для оптических сетей связи



Устройство произведено в лаборатории компании «Т8» в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы».

Оптоэлектронные модуляторы применяются в телекоммуникационных и радиофотонных оптических системах для передачи данных и амплитудно-фазового преобразования несущего оптического сигнала за счет электрооптического эффекта. До сих пор на территории России не существовало собственных технологий по производству электрооптических модуляторов с полосой свыше 25 ГГц.

Опытный образец оптоэлектронного модулятора 40 Гбит/с по ряду показателей превзошел зарубежные аналоги.Устройство на основе волоконного интерферометра Маха-Цендера позволяет решать задачи для передачи аналогового ВЧ сигнала по оптическому волокну.

Разработка будет применяться в приемо-передающих устройствах DWDM-платформы «Волга». Новинкой заинтересовались и другие отечественные производители оптических систем, в том числе не из области телекоммуникаций. Компания «Т8» планирует запустить опытное производство и произвести первые отгрузки образцов в 2019-2020 годах.

Москва, Центральный федеральный округ