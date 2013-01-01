В Москве пройдет круглый стол по темам деловой программы 70-го Всемирного конгресса по недвижимости



Тема круглого стола, который состоится 21 февраля на площадке Торгово-промышленной палаты РФ, обозначена как «Региональные проекты в отраслях недвижимости на основе цифровых технологий: текущее состояние и пути развития», а в рамках мероприятия пройдет встреча делегации инспектората из штаб-квартиры FIABCI-WORLD.

Подготовку к юбилейному 70-му Всемирному конгрессу профессионалов рынка недвижимости, который пройдет в Москве 27-31 мая 2019 года, в соответствии с поручением Правительства РФ осуществляют Минстрой̆ России, МИД России, Минфин России с участием Правительства Москвы и представительства России во Всемирной̆ федерации профессионалов рынка недвижимости (НП «Партнерство ФИАБСИ»).

Одним из этапов подготовки станет «круглый стол» в ТПП РФ, на котором будут обсуждаться актуальные для делового сообщества регионов России разделыделовой программы 70-го Всемирного конгресса по недвижимости.

К участию в работе «круглого стола» приглашены вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ М. А. Фатеев, генеральный секретарь FIABCI WORLD- Нарек Аракелян, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Н.Е Стасишин, представитель консульского департамента МИДа России Г.Л. Буачидзе, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы С.И. Левкин, президент представительства FIABCI- Россия М. Е. Грин и председатель комитета по конгрессам и выставкам FIABCI WORLD Джорди Рибо, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства Е.В. Басин, представители структурных подразделений ТПП РФ и региональных торгово-промышленных палат, члены оргкомитета по подготовке к юбилейному 70-му Всемирному конгрессу профессионалов рынка недвижимости, члены РГР, РОО, СРО ССР.

Круглый стол будет проходить с 21 февраля с 10.00 в Москве, в здании ТПП РФ на улице Ильинка, 6/1, в зале 324 («Библиотека»).

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