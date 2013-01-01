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В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро

Фев 20
Москва Центральный федеральный округ
В Москве представили программу модернизации освещения в тоннелях метро

В подземке установят энергосберегающие и устойчивые к вибрациям светильники и внедрят PLC-технологии, которые позволят связать все лампы в единую сеть и упростить контроль над работой системы освещения многокилометровых тоннелей.
Специалисты Московского метрополитена сегодня занимаются разработкой и тестированием оборудования. Новые светильники, которые планируется использовать в Московском метро, потребляют в три раза меньше энергии и служат в семь раз дольше, более устойчиво работают в условиях вибрации от проходящих поездов. Они будут функционировать круглосуточно. И это особенно важно, поскольку именно ночью, когда метро закрыто для пассажиров, в тоннелях проводят обследование и ремонт инфраструктуры.

«Обновление системы освещения позволит повысить безопасность поездок в столичной подземке. Специалистам, которые совершают ночные обходы тоннелей, будет проще следить за техническим состоянием путей, а машинистам поездов — управлять составами», — подчеркнул заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Сегодня в тоннелях метро работает более 195 тысяч светильников. После модернизации все они будут подключены к единой системе, которая в случае неисправности оперативно подает сигнал дежурному специалисту и позволяет специалистам оперативно менять светильники.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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