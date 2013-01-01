В Москве подведут итоги конкурса по производству социальной рекламы для НКО



11 декабря в НИУ ВШЭ состоится презентация итогов LIME-акселератор – пилотного проекта Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» стартовавшего в сентябре этого года на базе Международного фестиваля социальной рекламы LIME.

Организаторами проекта стали Факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ и АНО «Лаборатория социальной рекламы». Основной задачей LIME-акселератора было производство видеороликов социальной рекламы для некоммерческих организаций России.

НКО были выбраны на конкурсной основе группами студентов, к каждой из которых прикрепили режиссера-куратора - опытного профессионала видеоиндустрии или рекламного рынка.

Проект реализовали менее чем за три месяца. Студенческим группам вместе с кураторами удалось создать пять видеороликов социальной рекламы, которые были позитивно восприняты фокус-группами. В ходе реализации к проекту присоединились независимые производители видеоконтента, которые сами выбрали из присланных заявок НКО брифы и создали видеоролики под брендом LIME-акселератор.

В рамках проекта были созданы ролики для некоммерческих организаций из разных регионов России - Центр интегрального развития человека «Эпоха водолея» (Оренбург), Общественная организация «Пенсионеры-онлайн» (Новосибирск), Фонд помощи животным «Лапа дружбы» (Москва), Благотворительная организация «Журавлик» (Москва), Благотворительный фонд «Добросердие» (Москва), «Большая Байкальская Тропа» ( Иркутск) и Межрегиональная общественная организация «Мусора.Больше.Нет» (Санкт-Петербург).

В итоговом мероприятии LIME-акселератора примут участие представители органов власти, менеджеры центральных телеканалов, руководители НИУ ВШЭ и некоммерческих организаций, для которых была произведена социальная реклама. Творческие группы студентов, создавшие ролики, презентуют идеи сценариев и расскажут о реализации этих идей. Участники обсудят перспективы размещения видеороликов в СМИ, а также дадут прогнозы успешности социальной рекламы, создаваемой в формате таких проектов как LIME-акселератор

Аккредитация СМИ в оргкомитете конкурса по производству социальной рекламы для НКО ЛАЙМ-акселератор:

Элеонора Клементьева 8 905 796 38 37 eklementieva@yandex.ru