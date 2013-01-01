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Русский космос

В Москве открыли шесть новых станций метро, выйдя на четвертое место в мире по протяженности линий

Мар 31
Москва Центральный федеральный округ
В Москве открыли шесть новых станций метро, выйдя на четвертое место в мире по протяженности линий

В Москве открыли второй участок Некрасовской линии метро и прилегающий к нему участок Большой кольцевой линии длиной 14,4 км. Теперь общая протяжённость линий Московского метрополитена составляет 41,7 км, выйдя по этому показателю на четвертое место в мире после метрополитенов Пекина, Шанхая и Гуанжчоу. На новом участке открыли шесть станций.
При строительстве линии был использован 10-метровый проходческий щит, и местами поезда следуют навстречу друг другу в одном тоннеле. Такая технология помогла ускорить и удешевить стройку. Кроме того, в случае ЧП вдвое ускоряется эвакуация пассажиров.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это была «тяжелейшая стройка», т.к. пути проходят под железной дорогой, автострадами, крупными инженерными коммуникациями.

«Наше метро строилось в любые, самые трудные времена, строится и сегодня, несмотря ни на что. Линия поможет перераспределить потоки пассажиров, что так важно сейчас, во время борьбы с распространением коронавирусной инфекции», — отметил он.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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