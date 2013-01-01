В Москве открыли новую платформу



Обновлённая "Карачарово" вместе со станцией МЦК "Нижегородская" и строящаяся поблизости одноименная станция метро в перспективе сформируют один из крупнейших в Москве транспортно-пересадочных узлов.

Новый остановочный пункт построен на 550 метров ближе к станции МЦК, а время пересадки пассажиров сократилось с 15 до 5 минут. В ближайшей перспективе пешеходный тоннель "Карачарово" будет соединен с распределительным залом ТПУ "Рязанская", так что пассажирs смогут, не выходя на улицу, делать пересадку на метро и МЦК.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, перенос платформы сделал МЦК доступным для всего Горьковского направления железной дороги, то есть для ряда московских районов, а также Подмосковья, стал важным этапом формирования нового транспортного узла.

Первую платформу открыли ещё осенью прошлого года, а 10 января первые поезда приняла вторая платформа.

Гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров отметил, что запуск новых платформ в Карачарово даст возможность дополнительно останавливаться 20 парам железнодорожных экспрессов, и выстроить более удобное для пассажиров расписание.

Было отмечено, что правительство Москвы вместе с РЖД создают новые восточные ворота Москвы, в которых будет сосредоточено несколько направлений различного транспорта - Большая кольцевая линия метро, МЦК, Некрасовская линия метро, железнодорожная ветка.

Станция "Нижегородская" нового кольца уже стала своеобразным дублером Курского вокзала - здесь теперь пересаживаются на другие виды городского транспорта те пассажиры, которые раньше вынуждены были ехать на электричке до центра города.

Москва, Центральный федеральный округ