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В Москве открыли корпуса НИКИ оториноларингологии и возможности для «импортозамещающих» операций

Сен 14
Москва Центральный федеральный округ
В Москве открыли корпуса НИКИ оториноларингологии и возможности для «импортозамещающих» операций

В Научно-исследовательском клиническом институте имени Свержевского после завершения капитального ремонта в двух корпусах установлено оборудование для проведения хирургических операций, которые ранее не проводились в России.
В корпусах заменили инженерные системы, создали новую систему вентиляции и кондиционирования, приспособили здания для доступа маломобильных пациентов.

Вдвое увеличены мощности и возможности клиники. Для оснащения обновленных корпусов закуплены операционные микроскопы экспертного класса, все типы хирургических лазеров, уникальная навигационная система, а также лаборатория по определению состояния функции равновесия, позволяющая изолированно исследовать функции каждого отдела вестибулярного аппарата.

Такой медицинской аппаратуры, которой оснащены лучшие клиники Европы, до сих пор не было в московских больницах, ни в целом в российском здравоохранении.

Ультрасовременное оснащение позволит врачам НИКИ имени Свержевского практиковать единый мультидисциплинарный подход к лечению больных, избавляя их от многоэтапных вмешательств в нескольких клиниках различного профиля.

После капитального ремонта увеличилось количество мест как в обычных палатах, так и в палатах интенсивной терапии и появились дополнительные операционные. За счет этого планируется вдвое сократить сроки ожидания высокотехнологичной медицинской помощи (с 30 до 14 дней) и в полтора раза - сроки пребывания пациентов в стационаре.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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