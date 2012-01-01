В Москве открыли четыре станции новой линии метро
В Московском метрополитене 3 мая запущен первый участок новой линии Некрасовской на юго-западе столицы. Он включает четыре станции. Протяженность участка — около 7 км. Новую линию проектировали специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Белоруссии. Строительство стартовало в 2012 году и ведется поэтапно.
Станции тринадцатой по счету «розовой» ветки выполнены в едином стиле: на полу - натуральный гранит, потолок – из металлических пластин. Встроенное точечное освещение создаёт эффект звездного неба. Колонны на платформах облицованы металлокерамическими панелями жемчужно-серого и белого цветов.
Для маломобильных граждан платформы оборудовали лифтами, сделали полосы с рифлением. Рядом с выходами из метро создали парковки, остановки общественного транспорта, построили пешеходные переходы, озеленили и благоустроили территорию. Кроме того, для обслуживания новой линии открыли электродепо, в котором будут работать около 500 человек.
Транспортно-пересадочные узлы, которые планируется построить на базе станций Некрасовской линии, станут главным общественным пространством района. Они будет включать физкультурно-оздоровительный комплексы, торгово-развлекательные центры и т.д.
Мэр Москвы отметил, что строительство было непростым из-за водонасыщенных грунтов и других препятствий. За вклад в строительство и ввод в эксплуатацию участка Некрасовской линии Московского метрополитена был награжден ряд сотрудников.
Москва, Центральный федеральный округ
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