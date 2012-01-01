В Москве открыли четыре станции новой линии метро



В Московском метрополитене 3 мая запущен первый участок новой линии Некрасовской на юго-западе столицы. Он включает четыре станции. Протяженность участка — около 7 км. Новую линию проектировали специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Белоруссии. Строительство стартовало в 2012 году и ведется поэтапно.

В перспективе Некрасовская линия протянется на 18,6 км и будет включать девять станций. Мэр Москвы Сергей Собянин, открывая движение, отметил, что при запуске всей ветки улучшится транспортная доступность для 800 тысяч человек, проживающих в густонаселенных районах. Время в пути сократится на 20 и более минут. Также распределится пассажиропоток на соседней Таганско-Краснопресненской линии, «которая сегодня крайне перегружена».

Станции тринадцатой по счету «розовой» ветки выполнены в едином стиле: на полу - натуральный гранит, потолок – из металлических пластин. Встроенное точечное освещение создаёт эффект звездного неба. Колонны на платформах облицованы металлокерамическими панелями жемчужно-серого и белого цветов.

Для маломобильных граждан платформы оборудовали лифтами, сделали полосы с рифлением. Рядом с выходами из метро создали парковки, остановки общественного транспорта, построили пешеходные переходы, озеленили и благоустроили территорию. Кроме того, для обслуживания новой линии открыли электродепо, в котором будут работать около 500 человек.

Транспортно-пересадочные узлы, которые планируется построить на базе станций Некрасовской линии, станут главным общественным пространством района. Они будет включать физкультурно-оздоровительный комплексы, торгово-развлекательные центры и т.д.

Мэр Москвы отметил, что строительство было непростым из-за водонасыщенных грунтов и других препятствий. За вклад в строительство и ввод в эксплуатацию участка Некрасовской линии Московского метрополитена был награжден ряд сотрудников.

Москва, Центральный федеральный округ