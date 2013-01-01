В Москве открыли центр художественной гимнастики высшего мирового уровня



В Московском спорткомплексе «Лужники» 18 июня мэр столицы Сергей Собянин открыл Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. Уникальный объект возведен за два года полностью за счет частных инвестиций и предназначен для подготовки российских гимнасток олимпийского уровня и проведения престижных соревнований.

Пятиэтажное здание (с дополнительным подземным этажом) общей площадью 25,7 тыс. кв. метров, включает арену с трансформируемыми трибунами, три тренировочных зала, тренерские и судейские комнаты, хореографический зал, тренажерный зал, медико-восстановительный центр, столовую, буфеты, мультимедиа-музей и другие функциональные помещения. В здании также расположены 39 гостиничных номеров для временного проживания спортсменов, рассчитанные на 113 человек.

Символом Дворца гимнастики стала уникальная кровля в форме развевающейся гимнастической ленты. Конструкция из специально изготовленного алюминиевого покрытия была проверена в аэродинамической трубе на устойчивость к погодным условиям: проведены испытания по снегозадержанию, ветровым нагрузкам. Кроме того, созданы системы водоотведения и молниеотвода.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова поблагодарила городские власти за поддержку в строительстве объекта, отметив что в Москве создаются такие условия для спортсменов, которых нет нигде в мире.

Первые соревнования во Дворце гимнастики пройдут на следующей неделе: с 25 по 30 июня в нем будет проходить чемпионат России по художественной гимнастике среди женщин, с 27 по 30 июня - первенство России по групповым упражнениям среди юниорок, с 19 по 21 июля - чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок.

Москва, Центральный федеральный округ