В Москве открыли центр художественной гимнастики высшего мирового уровня
В Московском спорткомплексе «Лужники» 18 июня мэр столицы Сергей Собянин открыл Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой. Уникальный объект возведен за два года полностью за счет частных инвестиций и предназначен для подготовки российских гимнасток олимпийского уровня и проведения престижных соревнований.
Символом Дворца гимнастики стала уникальная кровля в форме развевающейся гимнастической ленты. Конструкция из специально изготовленного алюминиевого покрытия была проверена в аэродинамической трубе на устойчивость к погодным условиям: проведены испытания по снегозадержанию, ветровым нагрузкам. Кроме того, созданы системы водоотведения и молниеотвода.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова поблагодарила городские власти за поддержку в строительстве объекта, отметив что в Москве создаются такие условия для спортсменов, которых нет нигде в мире.
Первые соревнования во Дворце гимнастики пройдут на следующей неделе: с 25 по 30 июня в нем будет проходить чемпионат России по художественной гимнастике среди женщин, с 27 по 30 июня - первенство России по групповым упражнениям среди юниорок, с 19 по 21 июля - чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок.
Москва, Центральный федеральный округ
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