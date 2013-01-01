В Москве открыли 260-я станцию метро «Беломорская»



Новая станция разгрузит станцию «Речной вокзал» и обеспечит транспортную доступность центра и других районов столицы для 140 тысяч жителей Ховрино и Левобережного района на севере Москвы.

Двухпролётная станция мелкого заложения «Беломорская» находится на участке Замоскворецкой линии метрополитена, между «Речным вокзалом» и «Ховрино» и рассчитана на 110 тыс. пассажиров в сутки. На перспективных планах развития метро она была обозначена еще в 60-х годах прошлого века.

Работы по ее строительству начались в сентябре 2016 года и велись на действующем участке "Речной вокзал" - "Ховрино" "зеленой" ветки метро. Потребовались дополнительные затраты времени в связи с этим облицовку стен и потолка станции пришлось проводить по ночам после прекращения движения поездов. Оформление новой станции посвящено Беломорью - в центре станционного зала установлены четыре мозаичных панно с изображением северных пейзажей и достопримечательностей Русского Севера.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 2018 год станет рекордным по вводу новых линий и станций метро - 33 км линий и 17 станций. При этом в конце декабря 2017 года именно на «зеленой» ветке метро ввели в эксплуатацию три станции «Ховрино», «Технопарк», «Алма-Атинская».

Москва, Центральный федеральный округ