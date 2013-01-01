В Москве наладили серийное производство устройств для хранения донорских тромбоцитов



Созданные «ИМЦ Концерна «Вега» совместно с российским разработчиком медтехники АО «Энерго» инкубаторы будут применяться станциями переливания крови, а также поликлиниками и НИИ для хирургических операций, лечения онкологических и гематологических заболеваний.

Инкубатор создавался и тестировался совместно со Службой крови и получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Устройство выполнено в соответствии с техническим регламентом о требованиях безопасности крови и ее продуктов, а также рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Российские инкубаторы для донорских тромбоцитов оснащены перемешивателем и микропроцессорной системой управления для поддержания в камере постоянной температуры +22°, оборудованы USB-разъемом, имеют световую и звуковую сигнализацию аварийных ситуаций.

Генеральный директор АО «ИМЦ Концерна «Вега» Александр Кулиш считает, что рынок сбыта таких изделий в России обширен, поскольку до сих пор доля зарубежных приборов составляла около 80 процентов. И срок плановой замены или модернизации этой техники в российских медицинских учреждениях совсем близок.

Поскольку зарубежную технику модернизировать затруднительно, а закупать новую — очень дорого, предприятия госкорпорации Ростех предлагают альтернативу.Новое оборудование обладает всеми необходимыми характеристиками для качественного хранения элементов крови. При этом стоимость разработки компаний холдинга «Росэлектроника» на треть меньше зарубежных аналогов

Москва, Центральный федеральный округ