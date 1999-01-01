В Москве на месте нелегальной мусорной свалки открыли парк технических видов спорта



Проект парка в Печатниках был разработан с участием представителей Федерации автомобильного спорта Москвы, Московского городского автомотоклуба и одобрен местными жителями.

Незаконная свалка в Печатниках образовалась еще в начале девяностых годов, а к 2010 году мусор покрывал примерно 12 га. По оценкам специалистов, в общей сложности на этой территории было складировано около двух миллионов кубометров строительного мусора и твердых бытовых отходов.

Правительство Москвы смогло, наконец, выполнить многочисленные просьбы местных жителей о ликвидации этой огромной свалки, и с учетом предложений москвичей создать на этом месте площадку для занятий автоспортом.

В новом парке площадью 27,4 га имеется пять отдельных зон со специальными трассами, оснащенными оборудованием для профессиональных и любительских соревнований различного уровня. Здесь построили трассу мотокросса с естественными препятствиями, многофункциональную шоссейно-кольцевую трассу с крутыми поворотами, зону картинга, усложненную велотрассу и скейтпарк, а также трибуны для зрителей.

Поскольку парк расположен в значительном удалении от жилых кварталов, то московские спортсмены не будут никому мешать. Для любителей тихого отдыха создана прогулочная набережная вдоль Москвы-реки с лестничными спусками к воде.

Москва, Центральный федеральный округ