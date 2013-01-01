В Москве на фабрике «Рот Фронт» запущена самая крупная в России и Европе линия по производству какао



На московской кондитерской фабрике «Рот Фронт», входящей в холдинг «Объединенные кондитеры», состоялся запуск новой линии по переработке какао-бобов, которая позволит полностью обеспечить потребности фабрик холдинга ингредиентами для производства различных видов шоколада и другой сладкой продукции. В проект инвестировано 1,3 млрд рублей, создано 150 рабочих мест.

Новая автоматизированная линия, которая занимает около 2 тыс. кв. метров производственных площадей фабрики, станет самым крупным производством по подготовке сырья для кондитерской промышленности в России и во всей Восточной Европе.

Мощность участка по переработке какао-бобов рассчитана на производство 25 тыс. тонн продукции в год. Линия оснащена полностью отечественным оборудованием: различными формами и емкостями, весовой аппаратурой, системами управления температурным режимом и др.

Обработка какао-бобов впервые в России осуществляется по новейшей технологии, позволяющей увеличить выход какао-масла. Кроме того, применение нового способа обжарки и дробления бобов позволяет получить более выраженный шоколадный аромат готового продукта.

Дробленые какао-бобы, какао-масло и какао-порошок для кондитерской промышленности будут поставляться как на все московские фабрики холдинга — «Рот Фронт», «Красный Октябрь», «Бабаевский», «Русский Шоколад» , так и еще на 15 фабрик в разных регионах России.

*«Рот Фронт» — одна из старейших кондитерских фабрик Москвы, образованная в 1826 году. На предприятии занято около 4 тыс. сотрудников.

Москва, Центральный федеральный округ