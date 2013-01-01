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В Москве модернизировали производство на крупнейшем фармзаводе за 1,2 млрд рублей

Янв 23
Москва Центральный федеральный округ
В Москве модернизировали производство на крупнейшем фармзаводе за 1,2 млрд рублей

В Москве на одном из крупнейших фармпредприятий — Московском эндокринном заводе (МЭЗ) после масштабной реконструкции открылся цех по производству лиофилизированных и жидких инъекционных лекарственных препаратов и глазных капель. Благодаря модернизации завод начал выпускать новые лекарства, в том числе доступные аналоги импортных. Работы проводились на площади почти 3 тыс. кв. метров. Инвестиции в проект составили 1,2 млрд рублей. Создано 90 высокотехнологичных рабочих мест.
Новый участок предназначен для производства лиофилизированных (в виде сухой массы для производства растворов и суспензий) и жидких инъекционных лекарственных препаратов. После реконструкции мощность цеха увеличилась в два раза — до 40 миллионов единиц продукции в год. Здесь начали выпускать препараты в новой форме — преднаполненных шприцах (30 млн единиц в год), а также лиофилизированные препараты в стеклянных флаконах (6,5 млн единиц в год).

В цехе установлены машины мойки, стерилизации, розлива, укупорки флаконов и шприцев, лиофильная установка, линии упаковки и маркировки флаконов и преднаполненных шприцев, инспекционные машины и другое современное оборудование.

Монтаж инженерных систем проводили отечественные компании. Сотрудники цеха прошли обучение техническому обслуживанию и работе на новом оборудовании непосредственно у его производителей.

Многие из выпускаемых и готовящихся к выпуску препаратов представляют собой доступные аналоги импортных лекарств.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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