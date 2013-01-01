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В Москве модернизировали производственно-конструкторский корпус МКБ «Вымпел» за 1 млрд рублей

Ноя 19
Москва Центральный федеральный округ
В Москве модернизировали производственно-конструкторский корпус МКБ «Вымпел» за 1 млрд рублей

В Москве после масштабной реконструкции запущен в работу основной производственно-конструкторский корпус машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова, которое является ведущим в России разработчиком авиационного вооружения. Реконструкция здания проведена впервые за 40 лет. Объём инвестиций в проект составил около 1 млрд рублей.
В рамках реконструкции отремонтировали здание площадью 18 тыс. кв. метров, обустроили вентилируемый фасад, заменили и провели капитальный ремонт инженерных сетей. Модернизация включила в себя техническое перевооружение всех подразделений машиностроительного конструкторского бюро. Приобретены высокотехнологичная проверочная и контрольная аппаратура, современная вычислительная техника и программное обеспечение. Кроме того, создана вторая серверная станция и архив электронной документации. Новая система электронного документооборота повысила надежность хранения информации.

В настоящее время государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» разрабатывает и производит практически все виды авиационного вооружения, в том числе управляемые ракеты класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность», пусковые и катапультные устройства управляемых ракет и т.д. Более половины производимой продукции экспортируется. В МКБ «Вымпел» трудятся около 2,3 тыс. человек.

Москва, Центральный федеральный округ



 
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