В Москве и Санкт-Петербурге в метро проводят испытания контактного рельса нового поколения



Биметаллическое изделие изготовлено из алюминия РУСАЛа, оснащено накладкой из нержавеющей стали и позволяет повысить безопасность, сократить расход и потери электроэнергии.

Применяемые в российских метрополитенах для подачи тока на поезда контактные рельсы в течение длительного времени изготавливались исключительно из стали.

Но сегодня в условиях роста пассажиропотока в метро и городских электричках и сокращением интервалов движения поездов, имеющиеся системы энергоснабжения уже не справляются с растущими объемами токосъема.

Существует два способа решения этой проблемы: либо построить целую сеть новых подстанций стоимостью около 300 млн рублей каждая, либо модернизировать систему контактных рельсов, заменив сталь на более эффективный металл. Подобные «алюминиевые» системы уже зарекомендовали себя в метро стран Евросоюза, а также в Египте и Индии.

В России к проекту по замещению в метро стальных рельсов на биметаллические на алюминиевой основе подключился холдинг РУСАЛ. Изготовленные из российских материалов инновационные контактные рельсы обладают отличными показателями по токосъему, сопротивлению и теплопроводности, позволяют повысить безопасность, сократить расход и потерю электроэнергии, а также имеют гарантированный срок эксплуатации до 60 лет.

В Московском метрополитене испытываются контактные рельсы на основе алюминия, изготовленные российский пермской компанией «Титалит». В сечении они полностью повторяют стальные рельсы, которые сейчас находятся в эксплуатации, так что их монтаж потребует минимальных затрат.

В метрополитене Санкт-Петербурга еще прошлым летом на станциях «Рыбацкая» и «Автово» были установлены конструкции длиной 100 и 150 метров, изготовленные швейцарской компанией Rehau, которая ранее оснастила контактными рельсами метрополитены Берлина, Мюнхена, Хельсинки и других городов. Импортные рельсы отличаются оригинальной конструкцией и требуют отдельных креплений.

В ходе испытаний транспортники смогут сравнить эксплуатационные характеристики российских и зарубежных алюминиевых конструкций и выбрать наиболее эффективные.

Москва, Центральный федеральный округ