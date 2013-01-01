В Московской области «ЗиО-Подольск» изготовил оборудование для первого завода по переработке отходов



Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (входит в АО «Атомэнергомаш»)изготовил полный комплект оборудования первого котла для первого завода по переработке отходов в энергию, строящегося в Воскресенском районе Московской области.

Изготовление оборудования осуществляется предприятием в рамках проекта «Энергия из отходов», предусматривающего производство, поставку и установку 12 единиц котельного оборудования для четырех заводов в Московской области и двух единиц для завода в Республике Татарстан. Всего для пяти заводов планируется изготовить более 35 тыс. тонн котельного оборудования, в том числе: экономайзеры, трубопроводы, нагревательные элементы, металлоконструкции и др.

Для обеспечения высокого качества выполнения контрактов на предприятии запущена линия наплавки специального слоя на элементы котельного оборудования, работающая по уникальной технологии «холодный перенос металла». Нанесение специального никелевого сплава обеспечивает защиту котельного оборудования от химической коррозии при высоких температурах, которым оно будет подвергаться в процессе работы на заводах по переработке отходов.

Московская область, Центральный федеральный округ