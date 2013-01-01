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В Московской области завершили испытания пистолета «Удав» призванного заменить пистолет Макарова

Янв 25
Москва Центральный федеральный округ
В Московской области завершили испытания пистолета «Удав» призванного заменить пистолет Макарова

Испытания созданного для Минобороны пистолетного комплекса под патрон 9x21прошли на полигоне Центрального научно-исследовательского госкорпорацию «Ростех».
Самозарядный пистолет "Удав" — это целиком российская разработка и собирается исключительно из отечественных комплектующих.

Пистолет, разработанный 29-летним инженером-конструктором ЦНИИТОЧМАШ Иваном Козловым, устойчиво работал в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию.

На испытаниях пистолетный комплекс подвергался воздействию климатических и механических факторов, прошел проверки на соответствие требованиям прочности и исследования баллистических характеристик.

Новый пистолет калибром 9 мм весит 780 граммов, а в его магазин помещается 18 патронов. Специально для "Удава" разработали новейшие патроны, которыми он способен прошивать бронежилеты второго класса укрепленности.

«Удав» призван заменить пистолет Макарова (ПМ), который сейчас является самым массовым в российской армии. Также госкорпорация «Ростех» будет производить гражданскую модификацию "Удава" для профессиональных спортсменов в стрелковом виде спорта.

Серийное производство новейшего российского пистолета Удав" начнется в этом году – в марте госкомиссия примет решение о запуске серии и о том, где именно будет производиться новое оружие.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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