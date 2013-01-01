В Московской области завершают строительство комплекса по производству оборудования для гемодиализа
Фев 20
Новый высокотехнологичный научно-производственный комплекс "Гамма" в Дубне будет выпускать капиллярные диализные фильтры, оборудование для гемодиализа и других методов экстракорпорального очищения крови.
По словам начальника Главгосстройнадзора Московской области Артура Гарибяна, производственному комплексу уже выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации.
Предприятие занимает территорию площадью 11,5 тысячи квадратных метров. Здесь ежегодно будут производить 4,2 миллиона единиц оборудования для гемодиализа "искусственная почка", а также капиллярные диализные фильтры последнего поколения.
Московская область, Центральный федеральный округ
20 Фев 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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