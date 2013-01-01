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В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию

Апр 30
Москва Центральный федеральный округ
В Московской области запустили самую мощную в регионе солнечную электростанцию

В Дмитровском районе Московской области загородный спортивный комплекс «Лисья нора» запустил самую мощную солнечную электростанцию (СЭС) на территории Москвы и Подмосковья. Работа станции позволит уменьшить количество выбросов в атмосферу углекислого газа примерно на 100 тонн ежегодно, а также будет вырабатывать «чистую» электроэнергию для нужд комплекса.
Уже в день запуска гелиостанция установленной мощностью 102 кВт сгенерировала 730 кВт-часов энергии. Генеральным подрядчиком проекта выступила компания Neosun Energy.

Станция распределена по территории комплекса и оборудована высокоэффективными монокристаллическими панелями Neosun, двумя трехфазными инверторами на 60 кВт и системой крепления на винтовых сваях. СЭС расположена двумя линиями с установленной мощностью 48 кВт.

«Лисья Нора» — уникальный загородный спортивно-стрелковый комплекс, активно использующий «зелёные» и ресурсосберегающие технологии. На части объектов в качестве источника энергии для отопления помещений используются тепловые насосы, позволяющие существенно снизить расход электроэнергии. Практически на всех объектах комплекса обновлена система освещения с использованием высокоэффективных светодиодов.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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