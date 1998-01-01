В Московской области запустили первое в России инновационное производство черепицы из алюминия



Выпуск алюминиевой металлочерепицы и сэндвич-панелей (ТСП) с алюминиевой облицовкой, который налажен на заводе компании «Металл Профиль», позволил попавшей под международные санкции компании РУСАЛ расширить сбыт сырья на внутрироссийском рынке.

РУСАЛ поставляет первичный алюминий и сплавы для реализации проекта одного из лидеров российской и мировой металлообработки, крупнейшего российского производителя изделий из тонколистового металла.

«Наша компания постоянно работает над расширением продуктовой линейки. Запуск производства новых видов высокотехнологичной продукции из алюминиевых сплавов позволит не только решить многие технологические задачи современного российского строительства, но и откроет возможности для расширения экспортного потенциала компании», — отметил коммерческий директор «Металл Профиль» Максим Лопатин.

Запуск производства инновационных продуктов в объеме 19 тысяч тонн в год будет способствовать развитию строительной отрасли в России.

На зарубежных рынках доля высокотехнологичной продукции из алюминиевых сплавов, которая имеет высокую коррозионную стойкость, легкость и увеличенный срок службы, существенно выше российского уровня. В Европе доля сэндвич-панелей с алюминиевой облицовкой уже достигла 20 процентов. Выход на рынок новой российской продукции обеспечить потребности в современных строительных материалах в России и за рубежом.

Московская область, Центральный федеральный