В Московской области запускают производство робототехнических систем в особой экономической зоне



На территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» российская компания Bitrobotics запускает производство робототехнических систем для автоматизации отрасли FMСG (fast moving consumer goods — «товары повседневного спроса»). Инвестиции в проект составили около 150 млн рублей. Создается 75 рабочих мест со средней заработной платой выше 80 тыс. рублей.

Предприятие специализируется на разработке и производстве оборудования для автоматизации технологических процессов, а также на перспективных исследованиях в различных областях робототехники. Предлагаемое роботизированное оборудование предназначается для производства, укладки и упаковки товаров.

По словам гендиректора компании Bitrobotics Святослава Стесина, «амбиции компании направлены на завоевание лидирующих позиций на рынке промышленной автоматизации в РФ, а также на скорый выход на внешние рынки».

Московской область, Центральный федеральный округ