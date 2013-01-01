В Московской области запускают производство робототехнических систем в особой экономической зоне
Авг 20
На территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» российская компания Bitrobotics запускает производство робототехнических систем для автоматизации отрасли FMСG (fast moving consumer goods — «товары повседневного спроса»). Инвестиции в проект составили около 150 млн рублей. Создается 75 рабочих мест со средней заработной платой выше 80 тыс. рублей.
Предприятие специализируется на разработке и производстве оборудования для автоматизации технологических процессов, а также на перспективных исследованиях в различных областях робототехники. Предлагаемое роботизированное оборудование предназначается для производства, укладки и упаковки товаров.
По словам гендиректора компании Bitrobotics Святослава Стесина, «амбиции компании направлены на завоевание лидирующих позиций на рынке промышленной автоматизации в РФ, а также на скорый выход на внешние рынки».
Московской область, Центральный федеральный округ
20 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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