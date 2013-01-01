В Московской области запущен производственный комплекс по изготовлению дверей



В поселке Курилово поселения Щаповское Московской области открылся новый комплекс по производству межкомнатных дверей и фурнитуры предприятия «ПрофильДоорс». Инвестиции в проект составили порядка 1 млрд рублей, расширение производства позволило создать сразу 700 рабочих мест.

«Такие новые производства важны для нас. Хороший экспортный потенциал, хорошая, качественная продукция для строительной промышленности Москвы", - сказал мэр столицы Сергей Собянин на открытии производственного комплекса.

Строительство производственного комплекса площадью 20 тыс. кв. метров позволило предприятию расширить модельный ряд выпускаемой продукции и увеличить объемы производства на 10-15%.

Компания выпускает 350 моделей межкомнатных дверей из бруса, МДФ и пластика, а также изготавливает фурнитуру для дверей. Около 30% продукции идет на экспорт. Компания имеет представительства и магазины более чем в 15 странах, в том числе в Германии, Грузии, Италии, Кувейте, Латвии, Литве, Польше, Словакии, США, Эстонии.

Сегодня предприятие располагает более чем 700 единицами оборудования, на котором производится до 3 тыс. дверей в сутки. У завода есть учебно-производственный центр, в котором проходит подготовку и повышение квалификации около 500 человек в год.

Московская область, Центральный федеральный округ