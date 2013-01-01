В Московской области ввели в эксплуатацию вторую линию единственного в России белкового комбината



В Дмитровском округе запустили инновационное производство концентрата обезжиренных животных белков, применяющегося для выпуска мясопродуктов, биодобавок и кормов для домашних и сельскохозяйственных животных.

Теперь предприятие, которое работает в Дмитровском районе с 2015 года, сможет почти вдвое увечить производство свиного и куриного белка и жира, а к 2020 году его мощности увеличатся еще на 20 процентов. Уже сегодня здесь создано более 70 новых высокооплачиваемых рабочих мест.

До открытия этого завода на территории России продавались концентраты обезжиренного белка только зарубежного, в основном датского производства. После открытия второй производственной линии Дмитровский белковый комбинат сможет увеличить долю продаж своей продукции с нынешних 50 до 75процентов российского рынка. производственного белка

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на этом предприятии используется уникальная не только для России, но и для всего мира технология.

На Дмитровском комбинате работает собственная производственная и научная лаборатория. Здесь постоянно совершенствуют технологии, позволяющие раскрыть свойства животного белка и качественно производить высокофункциональные пищевые ингредиенты.

Московская область, Центральный федеральный округ