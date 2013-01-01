В Московской области ввели в эксплуатацию вторую линию единственного в России белкового комбината
В Дмитровском округе запустили инновационное производство концентрата обезжиренных животных белков, применяющегося для выпуска мясопродуктов, биодобавок и кормов для домашних и сельскохозяйственных животных.
До открытия этого завода на территории России продавались концентраты обезжиренного белка только зарубежного, в основном датского производства. После открытия второй производственной линии Дмитровский белковый комбинат сможет увеличить долю продаж своей продукции с нынешних 50 до 75процентов российского рынка. производственного белка
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, на этом предприятии используется уникальная не только для России, но и для всего мира технология.
На Дмитровском комбинате работает собственная производственная и научная лаборатория. Здесь постоянно совершенствуют технологии, позволяющие раскрыть свойства животного белка и качественно производить высокофункциональные пищевые ингредиенты.
Московская область, Центральный федеральный округ
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