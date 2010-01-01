В Московской области выпустили новейшую телевизионную камеру KT-73



ПО «Перспектива» начало производство телевизионного оборудования в ОЭЗ «Дубна» и представило первый образец своей продукции на международной выставке NATEXPO 2018.

Производственное объединение «Перспектива» защитило свой бизнес-план на экспертном совете в правительстве Московской области и в статусе резидента особой экономической зоны на арендованных площадях ведет разработку теле-, радио-, коммуникационной аппаратуры, а также ее комплектующих.

Проект реализуется в рамках общегосударственной программы по импортозамещению.

При разработке продукции были учтены пожелания крупнейший российских телекомпаний - ВГТРК, Первого канала, НТВ. Выпущено оборудование последнего поколения, которое отвечает всем требованиям к качеству изображения, к программному софту, адаптированному под российский рынок, габаритам и весу камеры, прочности ее корпуса и прочим характеристикам, обеспечивающим бесперебойную работу в суровых погодных условиях России.

«Проект по разработке и производству камеры последнего поколения мы осуществляем совместно с японским производителем профессионального вещательного телевизионного оборудования компанией Ikegami Tsushinki Co.,Ltd. Телекамера KT-73 отличается расширенным динамическим диапазоном и отвечает всем современным требованиям производства телевизионного оборудования. Одним из ее преимуществ является конкурентоспособная цена Статус резидента ОЭЗ «Дубна» обеспечивает нам, равно как и другим инвесторам, льготы и преференции инвесторам и тем самым дает возможность компании снизить стоимость продукции», - отметила генеральный директор ООО «Производственное объединение «Перспектива» Наталия Вычегжанина.

Первый образец телевизионной камеры KT-73 представлен на международной выставке профессионального оборудования и технологий для теле-, радио-, интернет вещания и кинопроизводства NATEXPO 2018 в Москве.

Сегодня компания ведет разработки новых собственных проектов по созданию востребованного профессионального оборудования для телевизионного рынка.

Московская область, Центральный федеральный округ