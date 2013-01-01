В Московской области «Вертолеты России» и «Яндекс» создадут инфраструктуру для аэротакси



В Жуковском Московской области на площадке Международного авиакосмического салона (МАКС-2019) компания «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолеты России») подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской инфраструктуры для аэромобильности. В качестве транспортного средства планируется использовать опытный образец представленного на МАКС-2019 вертолета VRT-500, который сможет перевозить до пяти пассажиров.

«В следующем году начнутся тестовые полеты в пригородной зоне. Если по безопасности все подтвердится, по рентабельности эксплуатации, то тогда уже мы будем планировать полеты из городской черты в международные аэропорты, это самый массовый и прибыльный сегмент», - сообщил генеральный директор компании «ВР-Технологии» Александр Охонько.

«Яндекс.Такси» планирует запустить первые в России регулярные вертолетные рейсы, которые можно будет заказать через приложение на смартфоне. Компания предлагает перевозки трех видов: между разными районами Москвы, из города в аэропорты и из города в область.

Полеты на воздушном такси будут по стоимости сопоставимы с поездками на других видах транспорта на те же расстояния. При этом время доставки пассажиров многократно уменьшится, что также решает проблему пробок на дорогах. Кроме того, воздушные транспортные средства не производят выбросов углекислого газа, что положительно сказывается на экологии.

Московская область, Центральный федеральный округ