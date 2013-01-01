В Московской области стартовало строительство завода компании Uflex Group



В ОЭЗ «Ступино Квадрат» на площадке в 10 га будет создано производство биоразлагаемой пленки, в которое крупнейшая в Индии компания-производитель гибкой вакуумной упаковки Uflex Group инвестирует75 млн. долларов.

Uflex Group имеет партнеров более чем в 140 странах мира, а ее годовой доход составляет около 760 млн долларов. Ассортимент продукции компании включает в себя простую и металлизированную пленку, гибкую ламинированную упаковку, сумки и мешки, ПЭТ-смолы, голографические материалы, типографские краски и покрытия.

Завод в ОЭЗ «Ступино Квадрат» начнет работать уже в следующем году и будет производить продукцию, отвечающую всем современным экологическим требованиям.Здесь будет создано 150 рабочих мест. Резидент особой экономической зоны получит возможность значительно сэкономить на налогах, создать свою зону таможенного контроля и ввозить без пошлин и НДС оборудование и сырье.

ОЭЗ «Ступино Квадрат» за три года работы привлекла 25 инвесторов, которые построили 9 заводов, гостиницу и коворкинг. В планах на 2019 год - строительство 6 заводов, а также фабрики по изготовлению кухонной мебели. Проведены переговоры с International School в Потсдаме, Ницце и Мюнхене о сотрудничестве и строительстве международной школы.

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