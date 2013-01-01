В Московской области расширили один из крупнейших косметических заводов в мире за 1,3 млрд рублей



В Богородском районе Московской области открыли новый производственный корпус завода «Хенкель» по изготовлению парфюмерно-косметической продукции. Теперь завод станет одним из крупнейших косметических производств в России и вторым по величине предприятием в мире по производству косметических средств немецкой компании. Инвестиции в проект составили более 1,3 млрд рублей. Дополнительно создано 50 рабочих мест.

Расширение завода позволило увеличить мощности производства в полтора раза — с 200 до 320 млн единиц готовой продукции в год и вдвое расширить складские площади — до 3 тыс. паллетомест.

На новых линиях будет налажен выпуск жидких косметических средств — шампуней, бальзамов, красок для волос и т.д. под известными мировыми брендами.

Продукция, которая на 50% состоит из российского сырья, будет поставляться во все регионы России и большинство стран СНГ.

Помимо нового производственно-складского корпуса на заводе открыли первую исследовательскую лабораторию, которая позволит создавать и адаптировать формулы новых продуктов, а также тестировать новые упаковочные решения и сырье от локальных поставщиков.

Московская область, Центральный федеральный округ