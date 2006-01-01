Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
31 ЯНВ, 17:43 МСК
USD (ЦБ)    65,3577
EUR (ЦБ)    75,2006

31 ЯНВ, 17:43 МСК
USD (ЦБ)    65,3577
EUR (ЦБ)    75,2006

В Московской области провели испытания оборудования для сетей связи 5G

Янв 31
Москва Центральный федеральный округ
В Московской области провели испытания оборудования для сетей связи 5G

Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта в Cолнечногорском районе в уникальном испытательном комплексе измерил ключевые радиотехнические параметры антенных систем, предназначенных для использования в инфраструктуре сетей.
Для измерения характеристик антенных модулей в большой безэховой камере ВНИИФТРИ был развёрнут аппаратный измерительный комплекс, позволяющий работать с широкополосными сигналами для высокоскоростной передачи больших объёмов информации. Были измерены объёмные диаграммы направленности антенн, достижимые уровни их эффективной изотропно-излучаемой мощности, проведена оценка спектральных характеристик формируемых сигналов, а также побочного и внеполосного радиоизлучения. Кроме этого, оценивалась помехоустойчивость оборудования, включая устойчивость к сложным видам радиопомех.

Антенные модули с применением технологии MIMO в несколько раз повышают пропускную способность современных сетей сотовой связи и являются одним из основных компонентов базовых станций сетей связи пятого поколения.

Кроме того, на базе ВНИИФТРИ разработано специализированное программное обеспечение, способное адаптироваться под различные объекты испытаний, продолжается разработка средств и методов измерений радиотехнических характеристик антенн с цифровыми интерфейсами. Специалисты научно-исследовательского института провели успешные испытания макета цифровой антенной решётки в режиме передачи с использованием автоматизированного измерительного комплекса. Такие измерения не потребуют организации протяженных измерительных трасс, а возможности создаваемого испытательного комплекса позволят существенно повысить информативность результатов измерений, сократить стоимость и сроки их проведения.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
31 Янв:
30 Янв:
30 Янв:
Центральный федеральный округ:
31 Янв:
30 Янв:
30 Янв:
РОССИЯ:
31 Янв:
31 Янв:
31 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Узнай, страна

В Челябинске тестируют новую модель автобуса LOTOS LNG

В Челябинске тестируют новую модель автобуса LOTOS LNG

Сегодня в Боровичах проходит открытие индустриального парка «Преображение»

Сегодня в Боровичах проходит открытие индустриального парка «Преображение»

В Новгородской области изучают настроения в деловой среде

В Новгородской области изучают настроения в деловой среде

В Московской области провели испытания оборудования для сетей связи 5G

В Московской области провели испытания оборудования для сетей связи 5G

Новости СМИ

Новости дня

17:29 Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
17:15 В России изменят методику оценки бедности В России изменят методику оценки бедности
16:47 Европарламент признал Гуаидо временным президентом Венесуэлы Европарламент признал Гуаидо временным президентом Венесуэлы
16:32 У арестованного Арашукова изъяли холодное оружие и золотые слитки У арестованного Арашукова изъяли холодное оружие и золотые слитки
15:58 ЕСПЧ обязал Россию выплатить гражданам Грузии €10 млн ЕСПЧ обязал Россию выплатить гражданам Грузии €10 млн
15:41 В Сети появилось видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27 В Сети появилось видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
15:12 Стало известно о вывозе в Венесуэлу золота из России Стало известно о вывозе в Венесуэлу золота из России

Узнай, страна!

17:43 В Челябинске тестируют новую модель автобуса LOTOS LNG В Челябинске тестируют новую модель автобуса LOTOS LNG
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
17:30 Сегодня в Боровичах проходит открытие индустриального парка «Преображение» Сегодня в Боровичах проходит открытие индустриального парка «Преображение»
15:28 В Московской области провели испытания оборудования для сетей связи 5G В Московской области провели испытания оборудования для сетей связи 5G
13:28 Омские бизнесмены узнали, как без риска начать экспортную деятельность Омские бизнесмены узнали, как без риска начать экспортную деятельность
08:49 Тамбовские банкиры готовы включиться в реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" Тамбовские банкиры готовы включиться в реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда"
30 ЯНВ, 20:19 В Карачаево-Черкессии открыли два крупных медицинских центра В Карачаево-Черкессии открыли два крупных медицинских центра
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
28 ЯНВ, 15:31 ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год ТПП РФ: ОРВ - лучшие практики 2018 год
28 ЯНВ, 13:28 Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год Утвержден План проведения экспертизы на 2019 год

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter