В Московской области провели испытания оборудования для сетей связи 5G
Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта в Cолнечногорском районе в уникальном испытательном комплексе измерил ключевые радиотехнические параметры антенных систем, предназначенных для использования в инфраструктуре сетей.
Антенные модули с применением технологии MIMO в несколько раз повышают пропускную способность современных сетей сотовой связи и являются одним из основных компонентов базовых станций сетей связи пятого поколения.
Кроме того, на базе ВНИИФТРИ разработано специализированное программное обеспечение, способное адаптироваться под различные объекты испытаний, продолжается разработка средств и методов измерений радиотехнических характеристик антенн с цифровыми интерфейсами. Специалисты научно-исследовательского института провели успешные испытания макета цифровой антенной решётки в режиме передачи с использованием автоматизированного измерительного комплекса. Такие измерения не потребуют организации протяженных измерительных трасс, а возможности создаваемого испытательного комплекса позволят существенно повысить информативность результатов измерений, сократить стоимость и сроки их проведения.
Московская область, Центральный федеральный округ
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