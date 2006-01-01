В Московской области прошел опытный пробег новейший российский электровоз 2ЭС5С
Грузовой восьмиосный электровоз с асинхронными тяговыми двигателями 2ЭС5С — новая модификация 2ЭС5, разработанного «Трансмашхолдингом» совместно со своим технологическим партнером и акционером — компанией «Альстом».
Сегодня ведется подготовка локомотива к сертификационным испытаниям, по окончании которых он отправится на эксплуатационные испытания на Восточно-Сибирскую железную дорогу, на перегон Тайшет — Таксимо. Здесь будут проверены возможности электровоза 2ЭС5С при ведении состава весом до 6,5 тыс. тонн, а также оценены условия работы машинистов. Этот электровоз планируется эксплуатировать на Транссибе и БАМе для организации тяжеловесного грузового железнодорожного движения.
В электровозе 2ЭС5С по сравнению с электровозом 2ЭС5 заменен на российские ряд ключевых компонентов: тяговый преобразователь, вспомогательный привод, тяговые электродвигатели, тяговый трансформатор и компрессорное оборудование, тележки и оборудование системы управления. Доля российских компонентов в конструкции локомотива составляет 85 процентов. Машина оснащена системами автоведения, передачи данных по защищенному каналу связи, предрейсовой диагностики локомотива и контроля за состоянием оборудования в рейсе с записью параметров в регистратор данных.
АО «Трансмашхолдинг» — крупнейший в России производитель техники для железнодорожного и городского рельсового транспорта. Компания входит в число крупнейших в мире производителей рельсовой техники. Трансмашхолдинг является ядром группы, создающей комплексный транспортный продукт, который включает в себя разработку и выпуск подвижного состава, его обслуживание, ремонт и модернизацию, цифровые технологии в производстве и эксплуатации, системы управления движением.
Московская область, Центральный федеральный округ
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