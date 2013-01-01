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В Московской области открылось производство искусственного меха

Дек 24
Москва Центральный федеральный округ
В Московской области открылось производство искусственного меха

«Талдомская меховая фабрика» позволит снизить зависимость российских компаний от импортного сырья для легкой промышленности и откроет возможности для экспорта готовых изделий и композитных материалов для обувной промышленности.
До сих пор ситуация складывалась с точностью до наоборот.

По словам министра инвестиций и инноваций Московской области Вадима Хромова, до 80 процентов российского рынка занято импортом компонентов обуви, которая используются в экстремальных климатических условиях, а основными странами-импортерами являются Китай, Турция, Индия, Бразилия, Португалия, Италия, Польша и Германия.

На новом предприятии в Талдомском районе установлены производственные линии, часть которых не имеет аналогов в России.

Для производства искусственного меха и композитных материалов для обувной промышленности здесь используется пластиковое вторсырье, в том числе перерабатываются ПЭТ-бутылки.

На сегодняшний день работает производственная площадка 1,8 тыс. кв. метров. В дальнейших планах - расширение производства и создание на фабрике 300 рабочих мест.

Инвесторы рассчитывают поставлять продукцию как российским, так и зарубежным предприятиям легкой промышленности.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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