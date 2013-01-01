В Московской области открыли развязку МКАД с Бесединским шоссе на год раньше запланированного срока
Мэр Москвы Сергей Собянин отрыл после реконструкции многоуровневую транспортную развязку с направленными съездами на пересечении Бесединского шоссе и МКАД. В результате загрузка прилегающего участка МКАД снизилась на 14%, Бесединского шоссе - на 7%. Предполагается, что Бесединская развязка улучшит транспортную доступность трех районов Москвы, в которых проживают около 500 тыс. человек.
Согласно договору работы должны были завершить в октябре 2020 года. Реконструкция Бесединской развязки включала строительство 5,3 км дорожных сооружений, в том числе: эстакаду-съезд с внешней стороны МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра; съезд с Бесединского шоссе на МКАД; съезд с МКАД в село Беседы, а также боковые проезды и переходно-скоростные полосы на МКАД.
Открытие развязки сделало более комфортным выезд на МКАД по Бесединскому шоссе и тем самым существенно улучшила транспортную доступность московских районов Братеево, Марьино, Зябликово, а также села Беседы Московской области.
В ближайшее время завершаются работы по строительству заезда и выезда с внутренней стороны МКАД к междугороднему автовокзалу и ТЦ «Южные ворота», а также надземного пешеходного перехода через МКАД. Кроме того, ведется высадка более чем 1,8 тыс. кустарников.
Московская область, Центральный федеральный округ
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