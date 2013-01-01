Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 СЕН, 17:14 МСК
USD (ЦБ)    66,5002
EUR (ЦБ)    73,0638

04 СЕН, 17:14 МСК
USD (ЦБ)    66,5002
EUR (ЦБ)    73,0638

В Московской области открыли развязку МКАД с Бесединским шоссе на год раньше запланированного срока

Сен 4
Москва Центральный федеральный округ
В Московской области открыли развязку МКАД с Бесединским шоссе на год раньше запланированного срока

Мэр Москвы Сергей Собянин отрыл после реконструкции многоуровневую транспортную развязку с направленными съездами на пересечении Бесединского шоссе и МКАД. В результате загрузка прилегающего участка МКАД снизилась на 14%, Бесединского шоссе - на 7%. Предполагается, что Бесединская развязка улучшит транспортную доступность трех районов Москвы, в которых проживают около 500 тыс. человек.
«Мы продолжаем системную, сложную работу по реконструкции развязок на МКАД. По сути дела - строительство новых очень больших, гигантских сооружений: путепроводов, тоннелей, эстакад. Сегодня 15-я по счету такая развязка открывается досрочно», - сказал Сергей Собянин.

Согласно договору работы должны были завершить в октябре 2020 года. Реконструкция Бесединской развязки включала строительство 5,3 км дорожных сооружений, в том числе: эстакаду-съезд с внешней стороны МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра; съезд с Бесединского шоссе на МКАД; съезд с МКАД в село Беседы, а также боковые проезды и переходно-скоростные полосы на МКАД.

Открытие развязки сделало более комфортным выезд на МКАД по Бесединскому шоссе и тем самым существенно улучшила транспортную доступность московских районов Братеево, Марьино, Зябликово, а также села Беседы Московской области.

В ближайшее время завершаются работы по строительству заезда и выезда с внутренней стороны МКАД к междугороднему автовокзалу и ТЦ «Южные ворота», а также надземного пешеходного перехода через МКАД. Кроме того, ведется высадка более чем 1,8 тыс. кустарников.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
4 Сен:
4 Сен:
4 Сен:
Центральный федеральный округ:
4 Сен:
4 Сен:
3 Сен:
РОССИЯ:
4 Сен:
4 Сен:
4 Сен:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Покупатель уходит в онлайн. Как и почему в России растет объем интернет-торговли?

Покупатель уходит в онлайн. Как и почему в России растет объем интернет-торговли?
Экономика

Дешево и светло. В каких регионах России самая доступная для населения цена электроэнергии?

Дешево и светло. В каких регионах России самая доступная для населения цена электроэнергии?
Исследования

Разворот на Дальний Восток. Путин ведет переговоры с лидерами стран Юго-Восточной Азии на ВЭФ-2019

Разворот на Дальний Восток. Путин ведет переговоры с лидерами стран Юго-Восточной Азии на ВЭФ-2019
Политика

Россия расширяет границы в Арктике и разворачивает свою экономику на Восток и другие новости

Россия расширяет границы в Арктике и разворачивает свою экономику на Восток и другие новости
События и факты

Натурпродукты. В России разрабатывают новые правила маркировки экологически чистого продовольствия

Натурпродукты. В России разрабатывают новые правила маркировки экологически чистого продовольствия
Экономика

Учителям респект! Россияне положительно оценили работу школьных педагогов

Учителям респект! Россияне положительно оценили работу школьных педагогов
Исследования

Узнай, страна

В Московской области открыли развязку МКАД с Бесединским шоссе на год раньше запланированного срока

В Московской области открыли развязку МКАД с Бесединским шоссе на год раньше запланированного срока

Республика Бурятия совместно с «Ростехом» представила на ВЭФ новейшие вертолеты для поставок в Индию

Республика Бурятия совместно с «Ростехом» представила на ВЭФ новейшие вертолеты для поставок в Индию

Новые компетенции вологодских HR - специалистов будут рассмотрены на Форуме кадровых работников 2.0

Новые компетенции вологодских HR - специалистов будут рассмотрены на Форуме кадровых работников 2.0

В Хабаровском крае построят крупнейший в мире метаноловый завод стоимостью 740 млрд рублей

В Хабаровском крае построят крупнейший в мире метаноловый завод стоимостью 740 млрд рублей

Новости дня

16:47 Глава Роспотребнадзора объяснила, почему в Сочи исчезли комары Глава Роспотребнадзора объяснила, почему в Сочи исчезли комары
Дыра в триллион. Почему власти не могут остановить рост долгов по ЖКХ российских граждан и предприятий?
Дыра в триллион. Почему власти не могут остановить рост долгов по ЖКХ российских граждан и предприятий?
16:19 Орешкин назвал условия для перехода к 4-дневной рабочей неделе Орешкин назвал условия для перехода к 4-дневной рабочей неделе
15:32 Путин показал Моди модель атомного ледокола Путин показал Моди модель атомного ледокола
14:54 Военная прокуратура подтвердила гибель пилотов Су-25УБ под Ставропольем Военная прокуратура подтвердила гибель пилотов Су-25УБ под Ставропольем
14:19 Орешкин предложил снизить стоимость процедуры банкротства физлиц до 10 тысяч рублей Орешкин предложил снизить стоимость процедуры банкротства физлиц до 10 тысяч рублей
13:51 Пилоты упавшего Су-25УБ в Ставропольском крае погибли Пилоты упавшего Су-25УБ в Ставропольском крае погибли
Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?
Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?
13:32 ФНС получит информацию о счетах россиян в швейцарских банках ФНС получит информацию о счетах россиян в швейцарских банках

Узнай, страна!

15:32 В Московской области открыли развязку МКАД с Бесединским шоссе на год раньше запланированного срока В Московской области открыли развязку МКАД с Бесединским шоссе на год раньше запланированного срока
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
14:21 Новые компетенции вологодских HR - специалистов будут рассмотрены на Форуме кадровых работников 2.0 Новые компетенции вологодских HR - специалистов будут рассмотрены на Форуме кадровых работников 2.0
09:46 Омские манежи-трансформеры захватывают мир Омские манежи-трансформеры захватывают мир
02 СЕН, 16:43 В День знаний астраханских и туркменских школьников связал телемост В День знаний астраханских и туркменских школьников связал телемост
02 СЕН, 11:56 В Тамбовской области открылась инновационная Школа-центр современных индустриальных технологий В Тамбовской области открылась инновационная Школа-центр современных индустриальных технологий
31 АВГ, 12:02 Дмитрий Медведев позитивно оценил участие Астраханской области в проекте «Оздоровление Волги» Дмитрий Медведев позитивно оценил участие Астраханской области в проекте «Оздоровление Волги»
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
31 АВГ, 11:33 Премьер-министр РФ передал главе Астраханской области эстафету Всероссийского театрального марафона Премьер-министр РФ передал главе Астраханской области эстафету Всероссийского театрального марафона
30 АВГ, 12:27 29 августа завершился второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии». 29 августа завершился второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии».
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Seldon news
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter