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В Московской области открыли производство пьезокерамических материалов и элементов

Фев 7
Москва Центральный федеральный округ
В Московской области открыли производство пьезокерамических материалов и элементов

В научно-исследовательском инженерном институте в Балашихе в результате реализации федеральных целевых программ в 2018 году реконструировано несколько цехов.
В новом цехе по производству пьезокерамики дополнительно появится около 250 рабочих мест. Сегодня в научно-исследовательском инженерном институте, масштабная реконструкция которого началась в 2011 году, работают около 800 человек.

«На нашем предприятии проведены достаточно серьезные преобразования, количество работников увеличилось в пять раз, а общий объем производства - в десять раз. В 2018 году сумма отгруженных товаров предприятия составила 1,5 миллиарда рублей. Произошло серьезное обновление станочного парка - мы перешли на станки с программным управлением. Сегодня на нашем предприятии создаются не имеющие аналогов в России высокотехнологические изделия», - отметил директор научно-исследовательского инженерного института Игорь Смирнов.

Научно-исследовательский инженерный институт в Балашихе – единственная в России организация, разрабатывающая перспективные научно-технические решения для инженерных боеприпасов. Институтом создано и освоено несколько сотен наименований изделий для оснащения многих видов и родов Вооруженных Сил РФ и силовых структур.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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