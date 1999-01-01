В Московской области открыли производство пьезокерамических материалов и элементов
В научно-исследовательском инженерном институте в Балашихе в результате реализации федеральных целевых программ в 2018 году реконструировано несколько цехов.
«На нашем предприятии проведены достаточно серьезные преобразования, количество работников увеличилось в пять раз, а общий объем производства - в десять раз. В 2018 году сумма отгруженных товаров предприятия составила 1,5 миллиарда рублей. Произошло серьезное обновление станочного парка - мы перешли на станки с программным управлением. Сегодня на нашем предприятии создаются не имеющие аналогов в России высокотехнологические изделия», - отметил директор научно-исследовательского инженерного института Игорь Смирнов.
Научно-исследовательский инженерный институт в Балашихе – единственная в России организация, разрабатывающая перспективные научно-технические решения для инженерных боеприпасов. Институтом создано и освоено несколько сотен наименований изделий для оснащения многих видов и родов Вооруженных Сил РФ и силовых структур.
Московская область, Центральный федеральный округ
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