В Московской области открыли производство на новом заводе фармацевтического предприятия «Оболенское»



В строительство завода, которое велось в городском округе Серпухов в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между правительством Московской области и АО «ФП «Оболенское» на ПМЭФ-2018, инвестировано около трех миллиардов рублей.

Производственный комплекс разместился на площади 6 гектаров, на заводе создается 350 рабочих мест. Здесь будут изготавливаться лекарственные средства основных терапевтических направлений, в том числе препараты для лечения заболеваний органов чувств, сердечно-сосудистой, костно-мышечной и нервной системы. Примерно 35-40 процентов продукции будет импортозамещающей. Производственная мощность завода - 1,6 миллиарда таблеток, 120 миллионов капсул и 15 миллионов саше в год.

«Московская область сегодня является одним из флагманов развития фармотрасли в России. Этот завод внесет должную лепту в реализацию стратегии «Фарма-2020» и в новую стратегию развития потенциала фармотрасли до 2030 года. Предприятие, которое мы сегодня открываем, обладает серьезным экспортным потенциалом», - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

«Наше новое производство - одно из самых передовых и современных, отвечает самым высоким стандартам. Мы обеспечим население России высококачественными лекарственными препаратами и внесем весомый вклад в сферу импортозамещения на рынке медикаментов», -заявил генеральный директор АО «ФП «Оболенское» Андрей Младенцев.

По словам председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова, инвесторы намерены и дальше участвовать в создании медицинского кластера на территории Московской области, которая становится огромным промышленным и индустриальным регионом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Оболенске уже развивается, а в Пущине будет открыт фармкластер, куда войдут 7-10 современных предприятий.

Региональные власти уверены, что с открытием каждого подобного завода страна переходит на более доступные по цене отечественные препараты высокого качества. Правительством Московской области была выделена АО «ФП «Оболенское» субсидия в размере 83 миллионов рублей на компенсацию затрат по созданию объектов инженерной инфраструктуры при строительстве завода. Кроме этого, для нового предприятия предусмотрены на восемь лет региональные льготы по налогу на прибыль и имущество.

На новом заводе АО «ФП «Оболенское» применяется новейшая маркировка лекарственных средств контрольными идентификационными знаками, что позволит обеспечить защиту от фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной продукции.

Московская область, Центральный федеральный округ