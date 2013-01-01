В Московской области открыли новую молочно-товарную ферму полного цикла за 1 млрд рублей



В подмосковных Озёрах предприятие «ОСП Агро» открыло новую молочно-товарную ферму полного цикла на 1200 дойных коров. Объём инвестиций в проект, стартовавший в феврале этого года, составил около 1 млрд рублей. Создано около 40 рабочих мест.

Мощность производства новой МТФ составит около 12,5 тысяч тонн молока в год. На ферме увеличены выгульно-кормовые зоны, обеспечена стабильная бесперебойная круглогодичная вентиляция. Внедрение современных эргономичных и энергосберегающих систем позволяет поддерживать микроклимат, регулировать длительность светового дня, корректно рассчитывать кормовой стол по поголовью и т.д.

Благодаря особому напольному покрытию в коровнике риск получения животными травм сведен к нулю. До конца года в Московской области запустят еще один животноводческий комплекс молочного направления.

Московская область, Центральный федеральный округ