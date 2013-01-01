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В Московской области открыли новое производство клинических лабораторных продуктов

Июл 5
Москва Центральный федеральный округ
В Московской области открыли новое производство клинических лабораторных продуктов

В Московской области на территории индустриального парка «Богородский» мировой лидер в области диагностических решений японская компания «Сисмекс» открыла высокотехнологичное производство клинических лабораторных продуктов, применяющихся для ранней диагностики заболеваний и определения курсов их лечения. В проект на первом этапе вложено 143 млн рублей. Общий объем инвестиций планируется в сумме до 1 млрд рублей.
Предприятие намерено производить различные анализаторы для медицинских лабораторий, а также реагенты для них. Кроме выпуска широкого ассортимента продукции, предполагается оказание услуг, основанных на передовых технологиях и ноу-хау в области лабораторных испытаний. Прежде всего, это разработка и внедрение программного обеспечения для лабораторных информационных систем.

Корпорация «Сисмекс» стала второй японской компанией, которая решила развивать свой бизнес на территории индустриального парка «Богородский».

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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