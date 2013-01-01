В Московской области открыли автоматизированный животноводческий комплекс
Комплекс построен в Одинцовском районе на базе племенного хозяйства «Наро-Осановский» и оснащен системой контроля питания и самочувствия животных.
К каждому сельхозживотному прикреплён транспондер, который передаёт на компьютерный центр оператора информацию о том, когда и в каком объеме корова получала корм и сколько дала молока. Установленный на дойной линии компьютер в режиме реального времени передаёт оператору информацию о качестве молока.
Все это позволяет оперативно выявлять проблемных коров с маститом и другими заболеваниями и обеспечивать высокую продуктивность животных и качество продукции.
Молоко из племхоза «Наро-Осановский» поставляют на молкомбинаты в несколько городов Подмосковья и используют в основном для изготовления детского питания. Кроме того, на предприятии имеется собственный цех, где производят 12 видов кисломолочной продукции.
Московская область, Центральный федеральный округ
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