В Московской области открыли автоматизированный животноводческий комплекс



Комплекс построен в Одинцовском районе на базе племенного хозяйства «Наро-Осановский» и оснащен системой контроля питания и самочувствия животных.

Построенный в Подмосковья менее чем за полгода животноводческий комплекс рассчитан на содержание 768 голов крупного рогатого скота. Здесь создано 30 новых рабочих мест и применена компьютерная система управления стадом.

К каждому сельхозживотному прикреплён транспондер, который передаёт на компьютерный центр оператора информацию о том, когда и в каком объеме корова получала корм и сколько дала молока. Установленный на дойной линии компьютер в режиме реального времени передаёт оператору информацию о качестве молока.

Все это позволяет оперативно выявлять проблемных коров с маститом и другими заболеваниями и обеспечивать высокую продуктивность животных и качество продукции.

Молоко из племхоза «Наро-Осановский» поставляют на молкомбинаты в несколько городов Подмосковья и используют в основном для изготовления детского питания. Кроме того, на предприятии имеется собственный цех, где производят 12 видов кисломолочной продукции.

Московская область, Центральный федеральный округ