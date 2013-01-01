В Московской области начали выпуск уникальных приборов очистки и обеззараживания воздуха на АО «РПЗ»



В г. Раменское Московской области рамках диверсификации производства Раменский приборостроительный завод (АО «РПЗ»), входящий в Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), приступил к производству инновационных приборов очистки и обеззараживания воздуха, не имеющих аналогов в мире.

«Начало производства инновационного оборудования для очистки воздуха в помещениях – это выход на емкий рынок климатической техники, – отметил первый заместитель генерального директора КРЭТ Владимир Зверев. – Уверен, что в рамках политики импортозамещения новая продукция Раменского приборостроительного завода займет достойное место среди представленного на рынке оборудования по очистке воздуха и откроет новые перспективы развития предприятия».

Технология действия нового оборудования сочетает механическую фильтрацию органических загрязнителей с последующим их разложением под воздействием мягкого ультрафиолетового излучения, что, в свою очередь, предотвращает накопление патогенной микрофлоры в приборах и существенно снижает расходы на обслуживание.

Фильтрующий элемент, имеющий неограниченный срок службы, выполнен из спеченных стеклянных шариков с напылением порошка диоксида титана, который обеспечивает полное обеззараживание воздуха от бактерий, вирусов, спор плесени, летучих органических соединений и является единственным эффективным средством против туберкулезной палочки.

Уникальные свойства приборов позволяют применять их практически во всех сферах жизнедеятельности – в местах массового или длительного пребывания людей, производственных помещениях, медучреждениях и т.д..

Одно из перспективных направлений применения новых приборов – возможность их внедрения в систему вентиляции вагонов пассажирских поездов и салонов общественного транспорта. Преимуществами прибора являются адаптация габаритов под параметры вагона, а также возможность производства по техническому заданию заказчика.

«На сегодняшний день в мире не существует аналогов данной технологии, и все альтернативные устройства имеют или низкую эффективность, или существенные ограничения по использованию. Благодаря этому у завода появляется высокий шанс начать выпуск конкурентоспособной гражданской продукции и внести свой вклад в реализацию программы по диверсификации», - отметил заместитель генерального директора Раменского приборостроительного завода Александр Митюшкин.

Анализ российского и мирового рынка показывает высокую потребность в эффективных устройствах очистки и обеззараживания воздуха.

Московская область, Центральный федеральный округ