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В Московской области крупнейший производитель металлопроката запустил новый цех сварного настила

Авг 22
Москва Центральный федеральный округ
В Московской области крупнейший производитель металлопроката запустил новый цех сварного настила

В Подмосковном Лыткарино один из крупнейших производителей изделий из металлопроката промышленных отраслей — группа компания «ДиПОС» — открыла новый роботизированный цех по изготовлению сварного решетчатого настила. Общий размер инвестиций в реализацию проекта составил более 1 млрд рублей. Трудоустроено более 500 человек.
Высокотехнологичная линия мощностью 1000 тонн продукции в месяц запущена при поддержке федерального Фонда развития промышленности. Филиал компании «ДиПОС» в городском округе Лыткарино расположен на площади около 30 гектаров. Здесь производят каркасы для буронабивных свай, арматуру, сварные сетки и т.п. Кроме того, осуществляют резку металлопроката газом, лентоспильными станами и плазмой.

«Наша стратегия предусматривает развитие производства за счет увеличения доли наукоемкой, высокотехнологичной продукции. Это, безусловно, трудно, но гарантирует востребованность такой продукции на рынке», — отметил директор филиала Андрей Соловьев.

Благодаря тому, что на территории комплекса расположен крупный логистический центр, отгрузка готовой продукции осуществляется в круглосуточном режиме как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

Московская область, Центральный федеральный округ



 
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