В Московской области изготовили первый антиударный спецприцеп для перевозки корнеплодов



В Орехово-Зуевском районе Московской области машиностроительный завод «Тонар» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») расширил линейку производимых полуприцепов новой сельскохозяйственной моделью спецприцепа для перевозки корнеплодов с антиударной системой.

Использование таких полуприцепов дает возможность свести к минимуму механические повреждения овощей при их транспортировке, что должно улучшить товарное качество продукции и уменьшить потери при хранении.

Особенностью новой модели является донная выгрузка посредством резинового лепесткового транспортера, которая совместно с системой ударогасящих ремней, позволяет уберечь сельскохозяйственный груз от повреждений.

Задний борт полуприцепа оснащен гидравлическим приводом, который имеет ряд преимуществ: увеличивает скорость разгрузки на 25-30%; снижает нагрузку на донный транспортер; обеспечивает удобство разгрузки.

Полезный объем кузова полуприцепа - 26 м3, что является важным показателем для эксплуатации машины в средних крестьянско-фермерских хозяйствах, занимающихся выращиванием овощных культур.

Московская область, Центральный федеральный округ