В Московской области американским заказчиками передали четыре двигателя РД-180 для космических ракет



Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится АО «НПО Энергомаш» для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas 5.

В течение двух недель до передачи оборудования представители Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС, а также НАСА и ВВС США проводили внешний осмотр двигателей и запчастей к ним, проверяли сопроводительную документацию.

Это уже вторая партия российских ракетных двигателей, которую в 2018 году отправляют в США. В апреле этим же американским заказчикам передали четыре РД-180, а в ноябре планируют отправить еще три таких двигателя.

Несмотря на санкции, сотрудничество России и США власти считают взаимовыгодным и пока что не собираются прекращать.

По словам генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова, к началу 2018 года зарубежные контракты обеспечивали более половины выручки компании, причем основная часть формировалась из поставок ракетных двигателей в США — РД-180 для United Launch Alliance и РД-181 для Orbital ATK».

Очередное соглашение о поставке двигателей РД-180 в США НПО «Энергомаш» заключило в июле этого года. В рамках договора, который действует до 2022 года, Россия поставит в Америку два десятка ракетных двигателей.

После 2022 года НАСА планирует перейти на новые ракеты с двигателями BE-4 – в начале октября этого года заключен договор о поставке двигателей с американской компанией Blue Origin.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что США зависят от российских двигателей, поскольку американские разработки по соотношению цена-качество вряд ли смогли бы приблизиться к российским двигателям даже к 2025 году.

Сегодня каждая третья ракета-носитель в мире стартует на двигателях разработки и производства НПО «Энергомаш».

Московская область, Центральный федеральный округ